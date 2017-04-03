Подруга теннисиста Раонича показала стройную фигуру на пляже

Она привлекла внимание мира в 2014 года, когда перец Джастин Бибер попросил своих фанатов идентифицировать «потрясающую красотку» в Instagram. Уже какое-то время эта мистическая дама - подруга первой ракетки Канады - теннисиста Милоша Раонича, и ее имя - Даниэль Кнадсон.

Время от времени модель привлекает внимание СМИ на кортах, где поддерживает любимого, однако вне теннисных кортов она стала очень востребованной моделью. 27-летняя канадка сотрудничает с такими модельными агентствами, как «Wilhelmina» и «Elite».

Фото: Reuters/ScanPix

И, глядя на фотографии, сделанные на пляже в Майами, мы понимаем, почему.

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Aizvērt Канадская модель Даниэль Кнадсон на пляже в Майами Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







Фото: Reuters/ScanPix

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