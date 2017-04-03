Подруга теннисиста Раонича показала стройную фигуру на пляже

Она привлекла внимание мира в 2014 года, когда перец Джастин Бибер попросил своих фанатов идентифицировать «потрясающую красотку» в Instagram. Уже какое-то время эта мистическая дама - подруга первой ракетки Канады - теннисиста Милоша Раонича, и ее имя - Даниэль Кнадсон.
- Без комплексов, как мама: дочь Мадонны шокировала неопрятным видом на пляже 12 апреля 2017 г.
- Какие формы! Ники Минаж поделилась пикантными снимками с пляжа 15 декабря 2016 г.
Время от времени модель привлекает внимание СМИ на кортах, где поддерживает любимого, однако вне теннисных кортов она стала очень востребованной моделью. 27-летняя канадка сотрудничает с такими модельными агентствами, как «Wilhelmina» и «Elite».
Фото: Reuters/ScanPix
И, глядя на фотографии, сделанные на пляже в Майами, мы понимаем, почему.
Фото: Reuters/ScanPix
Еще по этой теме