Подруга теннисиста Раонича показала стройную фигуру на пляже

 

Фото: Vida Press

Она привлекла внимание мира в 2014 года, когда перец Джастин Бибер попросил своих фанатов идентифицировать «потрясающую красотку» в Instagram. Уже какое-то время эта мистическая дама - подруга первой ракетки Канады - теннисиста Милоша Раонича, и ее имя - Даниэль Кнадсон.

Еще по этой теме

Время от времени модель привлекает внимание СМИ на кортах, где поддерживает любимого, однако вне теннисных кортов она стала очень востребованной моделью. 27-летняя канадка сотрудничает с такими модельными агентствами, как «Wilhelmina» и «Elite».

Фото: Reuters/ScanPix

И, глядя на фотографии, сделанные на пляже в Майами, мы понимаем, почему.

Реклама

Канадская модель Даниэль Кнадсон на пляже в Майами

Фото: Канадская модель Даниэль Кнадсон на пляже в Майами0

Фото: Reuters/ScanPix

Еще по этой теме
Любовь Успенская изумила шикарной фигурой на пляже

Любовь Успенская изумила шикарной фигурой на пляже

58-летняя Шэрон Стоун случайно обнажила грудь на пляже

58-летняя Шэрон Стоун случайно обнажила грудь на пляже

56-летнего Шона Пенна застали целующимся на пляже с молодой актрисой

56-летнего Шона Пенна застали целующимся на пляже с молодой актрисой


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Собраны подписи для создания нового автобусного маршрута в Риге Новости

Собраны подписи для создания нового автобусного маршрута в Риге

В США в возрасте 85 лет скончался один из создателей Интернета Hi-Tech

В США в возрасте 85 лет скончался один из создателей Интернета

Стало известно, когда в Латвию вернется тепло. Ждать еще долго Новости

Стало известно, когда в Латвию вернется тепло. Ждать еще долго

В Латгалии полицейский попался на взятке в размере 1500 евро Новости

В Латгалии полицейский попался на взятке в размере 1500 евро

Microsoft блокирует обновления для Windows 7 и 8.1 Hi-Tech

Microsoft блокирует обновления для Windows 7 и 8.1

Супермодели

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
http://alkoutlet.lv

Темы

 