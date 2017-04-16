ФОТО: Обычные веревки заменили Никки Минаж нижнее белье

Никки Минаж
 

Никки Минаж. Фото: AP/Scanpix

Никки Минаж нередко демонстрирует довольно экстравагантные образы: певице ничего не стоит прийти на модный показ с обнаженной грудью, появиться на публике в «голом» платье или… заменить белье необычной конструкцией из веревок.

Еще по этой теме

16 апреля во всем мире отмечался христианский праздник светлой Пасхи, и многие звезды спешили поздравить своих фолловеров через социальные сети. В этот день обратиться к поклонникам решила и Никки Минаж.

В воскресенье певица опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой она позировала топлес.

Реклама

💋

A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on

Вместо нижнего белья 34-летняя знаменитость использовала веревки, которые, как несложно догадаться, ничего не скрывали. Чтобы снимок не вышел слишком провокационным, Минаж заслонила грудь рукой.

🎀 Happy Easter 🎀 We shootin! 🎥Awww made ya look 👅

A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on

Откровенные снимки Никки за считаные часы набрали больше полумиллиона «лайков». Впрочем, столь запоминающийся образ певица выбрала не просто так — в нем она приняла участие в съемках.

Рэпер и певица Ники Минаж

Фото: Рэпер и певица Ники Минаж0

Еще по этой теме
Снимки полуголой Ники Минаж разложили на ступенях собора

Снимки полуголой Ники Минаж разложили на ступенях собора

Музей восковых фигур нанял охранников для скульптуры Ники Минаж

Музей восковых фигур нанял охранников для скульптуры Ники Минаж

Брата Ники Минаж обвинили в изнасиловании 12-летней девочки

Брата Ники Минаж обвинили в изнасиловании 12-летней девочки


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Жанна Дубска боится сдавать свое манто в гардероб Wo&Men

Жанна Дубска боится сдавать свое манто в гардероб

ВИДЕО: Как выглядят самые татуированные бабушка и дедушка в мире Wo&Men

ВИДЕО: Как выглядят самые татуированные бабушка и дедушка в мире

В США показали самый быстрый серийный автомобиль Hi-Tech

В США показали самый быстрый серийный автомобиль

Страшное ДТП: В Москве заживо сгорел водитель Maserati Новости

Страшное ДТП: В Москве заживо сгорел водитель Maserati

Бизнесмен: наручные часы не выходят из моды и никуда не денутся Hi-Tech

Бизнесмен: наручные часы не выходят из моды и никуда не денутся

Знаменитости

Певцы

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
http://alkoutlet.lv

Темы

 