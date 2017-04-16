ФОТО: Обычные веревки заменили Никки Минаж нижнее белье

Никки Минаж нередко демонстрирует довольно экстравагантные образы: певице ничего не стоит прийти на модный показ с обнаженной грудью, появиться на публике в «голом» платье или… заменить белье необычной конструкцией из веревок.
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16 апреля во всем мире отмечался христианский праздник светлой Пасхи, и многие звезды спешили поздравить своих фолловеров через социальные сети. В этот день обратиться к поклонникам решила и Никки Минаж.
В воскресенье певица опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой она позировала топлес.
Вместо нижнего белья 34-летняя знаменитость использовала веревки, которые, как несложно догадаться, ничего не скрывали. Чтобы снимок не вышел слишком провокационным, Минаж заслонила грудь рукой.
Откровенные снимки Никки за считаные часы набрали больше полумиллиона «лайков». Впрочем, столь запоминающийся образ певица выбрала не просто так — в нем она приняла участие в съемках.Еще по этой теме