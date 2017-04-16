ФОТО: Обычные веревки заменили Никки Минаж нижнее белье

Никки Минаж нередко демонстрирует довольно экстравагантные образы: певице ничего не стоит прийти на модный показ с обнаженной грудью, появиться на публике в «голом» платье или… заменить белье необычной конструкцией из веревок.

16 апреля во всем мире отмечался христианский праздник светлой Пасхи, и многие звезды спешили поздравить своих фолловеров через социальные сети. В этот день обратиться к поклонникам решила и Никки Минаж.

В воскресенье певица опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой она позировала топлес.

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💋 A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Apr 16, 2017 at 1:01pm PDT

Вместо нижнего белья 34-летняя знаменитость использовала веревки, которые, как несложно догадаться, ничего не скрывали. Чтобы снимок не вышел слишком провокационным, Минаж заслонила грудь рукой.

🎀 Happy Easter 🎀 We shootin! 🎥Awww made ya look 👅 A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Apr 16, 2017 at 12:54pm PDT

Откровенные снимки Никки за считаные часы набрали больше полумиллиона «лайков». Впрочем, столь запоминающийся образ певица выбрала не просто так — в нем она приняла участие в съемках.





































Aizvērt Рэпер и певица Ники Минаж Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA







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