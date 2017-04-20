В Сети обсуждают «обнаженное» селфи 56-летней Еленой Малышевой

Недавно известная российская телеведущая Елена Малышева оказалась в центре скандала из-за «голых» фото, которые были опубликованы в соцсетях. Интернет-пользователи удивились тому, как молодо и подтянуто выглядит телеведущая. Сама доктор уже прокомментировала появление подобных кадров в Сети.

Недавно в профиле «Типичная Малышева» в Твиттере появилось голое «селфи», якобы сделанное Еленой Малышевой. Фото было сделано в ванной комнате практически полностью обнаженной женщиной, как две капли воды похожей на знаменитую телеведущую.

Фото: Скриншот соцсети

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Интернет-пользователи пришли в восторг от тонкой талии и красивой фигуры позировавшей женщины.

Елена опровергла подлинность фотографии, которая шокировала общественность.

«Этот снимок не имеет ко мне никакого отношения», — сообщила Малышева в интервью порталу Lenta.ru.

Телеведущая не сомневается, что этот кадр появился исключительно благодаря фотошопу. Более того, по словам Елены, она не раз сталкивалась с подобным в интернете. Малышева призналась, что уже давно относится к такому творчеству более чем равнодушно.



Как оказалось, фотографию женщины возле зеркала умельцы скачали с одного из порно-сайтов, позже с помощью специальных программ заменив лицо.

Таким образом героиня снимка стала «похожа» на популярную телеведущую.

Фото: Скриншот соцсети

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