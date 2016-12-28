ФОТО: «Русская Ким Кардашян» в очередной раз разделась, одевшись

Анастасия Квитко поделилась новым провокационным кадром с фолловерами в Инстаграме. Нет, 22-летняя модель не опубликовала новый снимок в бикини — напротив, она сфотографировалась полностью одетой. Но наряд «русской Ким Кардашян» выглядит откровеннее некоторых ее купальников!
Новый модный образ Анастасии Квитко поразил ее фолловеров до глубины души. Девушка продемонстрировала поклонникам look, состоящий из светло-серого боди с невероятно глубоким декольте и скинни-джинсов в тон.
Разумеется, первое, что подписчики фигуристой модели увидели на новом снимке — ее грудь, занявшую едва ли не половину кадра.
«Какая ты горячая!», «Вот это фигурка…», «Суперсексуальная… Выходи за меня», — принялись комментировать новый пост интернет-пользователи.
Впрочем, не зря у Анастасии уже около 6 миллионов подписчиков - откровенные фотографии появляются в ее профиле регулярно.
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