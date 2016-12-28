ФОТО: «Русская Ким Кардашян» в очередной раз разделась, одевшись

Анастасия Квитко поделилась новым провокационным кадром с фолловерами в Инстаграме. Нет, 22-летняя модель не опубликовала новый снимок в бикини — напротив, она сфотографировалась полностью одетой. Но наряд «русской Ким Кардашян» выглядит откровеннее некоторых ее купальников!

Новый модный образ Анастасии Квитко поразил ее фолловеров до глубины души. Девушка продемонстрировала поклонникам look, состоящий из светло-серого боди с невероятно глубоким декольте и скинни-джинсов в тон.

Разумеется, первое, что подписчики фигуристой модели увидели на новом снимке — ее грудь, занявшую едва ли не половину кадра.

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I feel so happy to find this place @fashionpointmiami! I'm just in love with my nails and appreciate for cosmetology treatments for the face and body! Публикация от Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Апр 20 2017 в 12:25 PDT

«Какая ты горячая!», «Вот это фигурка…», «Суперсексуальная… Выходи за меня», — принялись комментировать новый пост интернет-пользователи.

Впрочем, не зря у Анастасии уже около 6 миллионов подписчиков - откровенные фотографии появляются в ее профиле регулярно.

Good morning 💗photo @goodluckrancel 📷 Публикация от Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Апр 11 2017 в 6:33 PDT

Photo shoot for new project @hello_ac305 💗with amazing team ☺ make up @Kolebeauty_mua and hair photo @yanauvarova.commercial Публикация от Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Апр 21 2017 в 9:18 PDT

📸 Публикация от Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Апр 3 2017 в 3:12 PDT

Part 2 Публикация от Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Мар 23 2017 в 8:45 PDT

Публикация от Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Мар 3 2017 в 1:26 PST

☁️ Публикация от Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Фев 2 2017 в 8:30 PST

Публикация от Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Янв 8 2017 в 4:12 PST

Swimsuit @cioccolatocollection by @eliyacioccolato Публикация от Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Янв 28 2017 в 9:05 PST

Photo @krishphotos Публикация от Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Дек 28 2016 в 9:41 PST

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