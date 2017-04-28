ФОТО: Дженнифер Лопес «убила» платьем-сеткой без белья

Мировая знаменитость сумела поразить даже бывалых поклонников своим видом на мероприятии. Джей Ло появилась на публике в прозрачном платье, отчетливо дав понять, что при этом она проигнорировала нижнее белье.
Вид Дженнифер Лопес в провокационном платье-сеточке, надетом артисткой без белья на музыкальную премию Billboard Latin Music Awards, которая прошла 27 апреля в Майами, горячо обсуждают теперь в таблоидах в соцсетях.
После публикации фото звезды на личной странице в Instagram оно моментально собрало более миллиона лайков.
Дженнифер Лопес не впервые прибегает к «голому стилю» на грани фола. Но, кажется, еще никогда певица не подчеркивала так откровенно свои достоинства.
Прекрасная форма, в которой находится 47-летняя (!) исполнительница, стала поводом для целой лавины восторженных откликов.
Тем более что Джей Ло, несмотря на чрезвычайную сексуальность наряда, выглядела весьма расслабленной и уверенной в себе.
Но нашлись и те, кто счел платье артистки не в меру откровенным и пошлым.
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