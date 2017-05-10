ВИДЕО: Акула напала на популярную порнозвезду

 

Фото: Сриншот видео

Во Флориде, во время съемок рекламного видео студии CamSoda под водой, популярная порноактриса Молли Кавали (Molly Cavalli) чуть не лишилась жизни.

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Во время подводной съемки модель находилась в металличсекой клетке. внезапно на женщину напала крупная акула, которая настолько серьезно зацепила зубами ногу актрисы, что позже ей пришлось наложить 20 швов.

Фото: Скриншот видео

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Как пояснили представители компании CamSoda, в момент укуса модель находилась вне клетки. Хорошо, что все закончилось небольшой травмой...

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