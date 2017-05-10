ВИДЕО: Акула напала на популярную порнозвезду

Во Флориде, во время съемок рекламного видео студии CamSoda под водой, популярная порноактриса Молли Кавали (Molly Cavalli) чуть не лишилась жизни.

Во время подводной съемки модель находилась в металличсекой клетке. внезапно на женщину напала крупная акула, которая настолько серьезно зацепила зубами ногу актрисы, что позже ей пришлось наложить 20 швов.

Фото: Скриншот видео

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Как пояснили представители компании CamSoda, в момент укуса модель находилась вне клетки. Хорошо, что все закончилось небольшой травмой...

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