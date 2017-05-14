«Евровидение»: фан показал ягодицы на сцене в прямом эфире

Во время выступления Джамалы в финале «Евровидения-2017» зритель выскочил на сцену и снял штаны прямо возле певицы.

Казус произошел в прямом эфире финала «Евровидения-2017» в Киеве во время выступления Джамалы. Мужчина выскочил на сцену прямо к певице и снял штаны, показав ягодицы:

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Инцидент произошел в начале выступления Джамалы на островке сцены в фан-зоне. Несмотря на внеплановую ситуацию, исполнительница продолжила петь, а фаната быстро увели от сцены.

Позже появилась информация, что это скандальный журналист Виталий Седюк.

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