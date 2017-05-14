Украинский пранкер с флагом Австралии снял штаны перед Джамалой

В Киеве во время выступления гостьи «Евровидения-2017» Джамалы на сцену выбежал молодой человек с флагом Австралии и снял штаны. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из пресс-центра конкурса.

Спустя несколько секунд после начала выступления нарушитель выбежал на сцену, обежал вокруг певицы и снял с себя штаны вместе с трусами. Охрана сразу вынесла его со сцены. Певица никак не отреагировала на инцидент.

Как сообщает ТСН, выбежавший на сцену мужчина — скандально известный пранкер Виталий Седюк, который неоднократно нападал на знаменитостей во время светских мероприятий.

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Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза, комментируя инцидент, заметил, что пранкеру могли бы преподать урок в Лукьяновском СИЗО в Киеве. «Я вот думаю, что если Виталия Седюка, который оголил свой зад, на 15 суток «пристроить» на Лукьяновку, то он не только найдет там приключения на свою пятую точку, но и вполне возможно докажет теорему о том, что достучаться до мозгов можно и через ж@пу», — написал нардеп в своем Facebook.

В сентябре 2014 года на Неделе моды в Париже Седюк попытался повалить на землю американскую телезвезду Ким Кардашьян, когда она вышла из машины, а в сентябре 2016-го попытался поцеловать ее ягодицы.

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