Очень горячо! 50-летняя Холли Берри показала идеальное обнаженное тело

Для Холли Берри возраст не помеха, когда дело доходит до демонстрации своей фигуры. Звезда всегда могла похвастаться отличными формами и часто выбирает открытые наряды для выходов в свет, однако на днях пошла еще дальше и выложила в своем Instagram обнаженные фото.
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Свой смелый пост 50-летняя актриса подписала так: «Я скажу вам, что для меня значит свобода. Это отсутствие страха».
Актрисе действительно нечего стесняться – Холли регулярно занимается спортом и тщательно следит за своим питанием, поэтому может смело выкладывать подобные снимки.
Однако не все подписчики согласились с тем, что фотография в обнаженном виде уместна.
Некоторые считают, что в ее возрасте гораздо лучше демонстрировать внутреннее достоинство, чем свое тело.Еще по этой теме