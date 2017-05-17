Очень горячо! 50-летняя Холли Берри показала идеальное обнаженное тело

Холли Берри
 

Холли Берри. Фото: REUTERS/Scanpix

Для Холли Берри возраст не помеха, когда дело доходит до демонстрации своей фигуры. Звезда всегда могла похвастаться отличными формами и часто выбирает открытые наряды для выходов в свет, однако на днях пошла еще дальше и выложила в своем Instagram обнаженные фото.

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Свой смелый пост 50-летняя актриса подписала так: «Я скажу вам, что для меня значит свобода. Это отсутствие страха».

Актрисе действительно нечего стесняться – Холли регулярно занимается спортом и тщательно следит за своим питанием, поэтому может смело выкладывать подобные снимки.

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I’ll tell you what freedom is to me. No fear. #NinaSimone

A post shared by Halle Berry (@halleberry) on

Однако не все подписчики согласились с тем, что фотография в обнаженном виде уместна.

Некоторые считают, что в ее возрасте гораздо лучше демонстрировать внутреннее достоинство, чем свое тело.

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