ФОТО: 70-летняя Сарандон показала роскошный не по возрасту бюст и стройные ноги

Современные звезды с возрастом становятся все смелее в выборе нарядов. Вот и 70-летняя Сьюзан Сарандон не спешит скрывать тело в скромных платьях, выбирая довольно провокационные для ее возраста модели с высоким разрезом.
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Сьюзан Сарандон — частая гостья красной дорожки международного Каннского кинофестиваля.
Неудивительно, что почти каждый год образы этой смелой актрисы становятся темой для обсуждения не только среди ее поклонников, но и редакторов глянца.
17 мая Сьюзан позировала на открытии фестиваля в бархатном вечернем наряде с высоким разрезом и глубоким декольте. Этот не по возрасту откровенный образ мог бы нас удивить, если бы не давняя привычка Сарандон подчеркивать пышный бюст и довольно стройную фигуру.
К тому же на мероприятии прошлого года она позировала практически в очень похожем наряде. Стоит отметить, что за это время актриса не поправилась ни на грамм.
Фото: Sputnik/Scanpix
Фото: REUTERS/ScanPix
Фото: Sputnik/ScanpixЕще по этой теме