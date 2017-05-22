ВИДЕО: 71-летняя певица Шер вышла на сцену практически обнаженной

Каких только «голых» нарядов мы не увидели на прошедшей в Лас-Вегасе церемонии вручения премии Billboard Awards 2017. Но ни один из них не сравниться с тем, в котором появилась на публике Шер. Знаменитая певица поразила нас своим аутфитом и стройным, подтянутым телом.
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Прошедшие выходные стали особенными для певицы Шер. За день до своего выступления на церемонии вручения Billboard Awards 2017, который артистка игнорировала последние 15 лет, она отметила 71-й день рождения.
Те, кто хоть раз побывал на ее концерте, подтвердят, позавидовать можно не только безудержной энергетике артистки, но и ее смелости — на сцене она появляется в крайне смелых нарядах.
Вот и для выступления на Billboard Awards 2017 костюмеры Шер подобрали для нее два провокационных аутфита — невидимое боди, украшенное сверкающим сердечком на левой груди, и абсолютно прозрачный комбинезон.
Так звезда выглядела 28 лет назад
Точно такой же она надевала во время своего мирового турне в 1989 году. Как мы видим, за последние 28 лет фигура певицы практически не изменилась!
Так Шер выглядит сейчас
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