ВИДЕО: 71-летняя певица Шер вышла на сцену практически обнаженной

Каких только «голых» нарядов мы не увидели на прошедшей в Лас-Вегасе церемонии вручения премии Billboard Awards 2017. Но ни один из них не сравниться с тем, в котором появилась на публике Шер. Знаменитая певица поразила нас своим аутфитом и стройным, подтянутым телом.

Прошедшие выходные стали особенными для певицы Шер. За день до своего выступления на церемонии вручения Billboard Awards 2017, который артистка игнорировала последние 15 лет, она отметила 71-й день рождения.

Те, кто хоть раз побывал на ее концерте, подтвердят, позавидовать можно не только безудержной энергетике артистки, но и ее смелости — на сцене она появляется в крайне смелых нарядах.

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Вот и для выступления на Billboard Awards 2017 костюмеры Шер подобрали для нее два провокационных аутфита — невидимое боди, украшенное сверкающим сердечком на левой груди, и абсолютно прозрачный комбинезон.

Так звезда выглядела 28 лет назад

Точно такой же она надевала во время своего мирового турне в 1989 году. Как мы видим, за последние 28 лет фигура певицы практически не изменилась!



Так Шер выглядит сейчас

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