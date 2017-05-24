ФОТО: Четырежды мама Климова сводит с ума ногами в ультракоротких шортах

На днях 39-летняя Екатерина Климова поделилась с фолловерами новым снимком, сделанным по время отдыха в Иордании. На фото актриса продемонстрировала свои фантастически стройные ноги, которым могли бы позавидовать даже многие старлетки.

Подписчики Екатерины Климовой не перестают восхищаться тем, как потрясающе она выглядит после рождения четверых детей.

25 мая актриса в очередной раз удостоилась большого количества комплиментов от подписчиков, выложив в фотоблог кадр, на котором продемонстрировала свою красивую фигуру.

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На снимке Климова позирует в коротких джинсовых шортах, выгодно подчеркивающих стройность ее ног.

Красочное фото было сделано на побережье Мертвого моря в Иордании, где сейчас Екатерина проводит свой отпуск вместе с детьми.

Бывают дни 🔆как -будто это сон 💭 @visitjordan #lovejo Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Май 24 2017 в 1:52 PDT

Подписчики сразу же принялись восхищаться потрясающими формами актрисы: «Какая Вы красивая!!!!!», «Богиня!!!!», «Шикарная ..... без комментариев .....», «Хороша! Мама четверых детей — браво!!!», «Какие красивые ножки», «Статуэточка», «Не.. ну это ж надо, какая совершенная Женщина!!!!!», «Ну нельзя быть красивой такой... Супер Катюша!!! (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)».

Держать себя в хорошей форме Климовой помогает не только генетика, но и регулярные занятия спортом.

Кроме того, многодетная мама старается правильно питаться и выпивает не менее литра чистой воды в день.

Таким образом, в течение многих лет Екатерине удается оставаться в стабильном весе 53-55 килограммов при росте в 170 сантиметров.



Мужики рулят 💙 #shareyourjordan Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Май 26 2017 в 1:15 PDT

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