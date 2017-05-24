ФОТО: Четырежды мама Климова сводит с ума ногами в ультракоротких шортах

На днях 39-летняя Екатерина Климова поделилась с фолловерами новым снимком, сделанным по время отдыха в Иордании. На фото актриса продемонстрировала свои фантастически стройные ноги, которым могли бы позавидовать даже многие старлетки.
- Маленькую дочь Екатерины Климовой показали публике 30 марта 2017 г.
- Дочь Екатерины Климовой поразила сходством с мамой 1 февраля 2017 г.
- Стройность Екатерины Климовой вызывает зависть у фанатов 23 июля 2016 г.
Подписчики Екатерины Климовой не перестают восхищаться тем, как потрясающе она выглядит после рождения четверых детей.
25 мая актриса в очередной раз удостоилась большого количества комплиментов от подписчиков, выложив в фотоблог кадр, на котором продемонстрировала свою красивую фигуру.
На снимке Климова позирует в коротких джинсовых шортах, выгодно подчеркивающих стройность ее ног.
Красочное фото было сделано на побережье Мертвого моря в Иордании, где сейчас Екатерина проводит свой отпуск вместе с детьми.
Подписчики сразу же принялись восхищаться потрясающими формами актрисы: «Какая Вы красивая!!!!!», «Богиня!!!!», «Шикарная ..... без комментариев .....», «Хороша! Мама четверых детей — браво!!!», «Какие красивые ножки», «Статуэточка», «Не.. ну это ж надо, какая совершенная Женщина!!!!!», «Ну нельзя быть красивой такой... Супер Катюша!!! (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)».
Держать себя в хорошей форме Климовой помогает не только генетика, но и регулярные занятия спортом.
Кроме того, многодетная мама старается правильно питаться и выпивает не менее литра чистой воды в день.
Таким образом, в течение многих лет Екатерине удается оставаться в стабильном весе 53-55 килограммов при росте в 170 сантиметров.
Еще по этой теме