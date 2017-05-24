ФОТО: Четырежды мама Климова сводит с ума ногами в ультракоротких шортах

 

Фото: instagram.com

На днях 39-летняя Екатерина Климова поделилась с фолловерами новым снимком, сделанным по время отдыха в Иордании. На фото актриса продемонстрировала свои фантастически стройные ноги, которым могли бы позавидовать даже многие старлетки.

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Подписчики Екатерины Климовой не перестают восхищаться тем, как потрясающе она выглядит после рождения четверых детей.

25 мая актриса в очередной раз удостоилась большого количества комплиментов от подписчиков, выложив в фотоблог кадр, на котором продемонстрировала свою красивую фигуру.

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На снимке Климова позирует в коротких джинсовых шортах, выгодно подчеркивающих стройность ее ног.

Красочное фото было сделано на побережье Мертвого моря в Иордании, где сейчас Екатерина проводит свой отпуск вместе с детьми.

Бывают дни 🔆как -будто это сон 💭 @visitjordan #lovejo

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)

Подписчики сразу же принялись восхищаться потрясающими формами актрисы: «Какая Вы красивая!!!!!», «Богиня!!!!», «Шикарная ..... без комментариев .....», «Хороша! Мама четверых детей — браво!!!», «Какие красивые ножки», «Статуэточка», «Не.. ну это ж надо, какая совершенная Женщина!!!!!», «Ну нельзя быть красивой такой... Супер Катюша!!! (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)».

Держать себя в хорошей форме Климовой помогает не только генетика, но и регулярные занятия спортом.

Кроме того, многодетная мама старается правильно питаться и выпивает не менее литра чистой воды в день.

Таким образом, в течение многих лет Екатерине удается оставаться в стабильном весе 53-55 килограммов при росте в 170 сантиметров.

Мужики рулят 💙 #shareyourjordan

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)



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