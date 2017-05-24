Мария Кожевникова показала, как выглядит в бикини после рождения двоих детей

32-летняя Мария Кожевникова хоть и является обладательницей стройной фигуры, никогда не выкладывает в Сеть свои откровенные снимки. Однако на днях актриса все же поделилась со своими фолловерами кадром, на котором позирует в купальнике, а также рассказала, почему так сильно поправилась во время беременностей.

Мария Кожевникова поделилась с поклонниками в Инстаграме кадром, на котором она запечатлена в черно-белом бикини.

«Сделаю исключение и выставлю фото в купальнике после рождения двух сыновей, когда набрала почти 40 кг за каждую беременность!» — подписала снимок актриса.

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Поклонники оценили смелость звезды и оставили массу комплиментов в комментариях: «Вы в отличной форме. Молодец!», «Мария, вы идеальная!», «Как была шикарная, так и осталась».

Мария призналась, что начиная с 7 месяца беременности, ее вес стал быстро расти. Ей даже пришлось сдавать анализы на диабет, но диагноз не подтвердился.

Господи 🙏🏻 пусть у деток будут рядом любящие родители, чтобы каждый малыш чувствовал себя защищённым, любимым, нужным и безгранично счастливым!!! Здоровья Всем! #1июня #деньзащитыдетей Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Июн 1 2017 в 3:43 PDT

Врачи тогда пришли к выводу, что это всего лишь гормональная перестройка организма. Она призвала всех женщин, которые боятся рожать из-за риска сильно поправиться, забыть о своих страхах и не брать в голову «такие глупости».

Прийти в форму, по словам Кожевниковой, вполне реально, если есть сила воли.

Наконец-то в Москву пришло лето 💕 А у Вас как с погодой? В старом телефоне нашла фото, вот теперь думаю, этим летом выбрать работу или отдых? Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Май 24 2017 в 8:36 PDT

Напомним, что 19 января 2014 года Мария подарила своему супругу первенца, мальчика назвали Иваном. А уже 26 января 2015 года родился их младший сын Максим.







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