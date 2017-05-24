Мария Кожевникова показала, как выглядит в бикини после рождения двоих детей

 

Фото: instagram.com

32-летняя Мария Кожевникова хоть и является обладательницей стройной фигуры, никогда не выкладывает в Сеть свои откровенные снимки. Однако на днях актриса все же поделилась со своими фолловерами кадром, на котором позирует в купальнике, а также рассказала, почему так сильно поправилась во время беременностей.

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Мария Кожевникова поделилась с поклонниками в Инстаграме кадром, на котором она запечатлена в черно-белом бикини.

«Сделаю исключение и выставлю фото в купальнике после рождения двух сыновей, когда набрала почти 40 кг за каждую беременность!» — подписала снимок актриса.

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Много получаю от девушек и женщин признаний о страхах, что после рождения ребёнка не придут в форму, что потеряют красоту и никогда не будут прежними. Сделаю исключение и выставлю фото в купальнике после рождения двух сыновей, когда набрала почти 40 кг за каждую беременность! Да, да, я не ошиблась! + 40 кг. Причем , конечно, кто -то скажет: есть надо было меньше, но нет, ела я не так уж много, да и употребление воды у меня было в пределах нормы. А вес стал расти с геометрической прогрессией с 7 месяца... проверяли даже на диабет, но, Слава Богу, не подтвердился, врачи пришли к выводу, что вот такая гормональная перестройка у организма. Поэтому, дорогие девочки, хочу Вам сказать, глупости это все и не берите в голову! Никогда Вы в жизни не испытаете большего счастья, чем материнство! Все остальное ерунда, которая решается с помощью силы воли!

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

Поклонники оценили смелость звезды и оставили массу комплиментов в комментариях: «Вы в отличной форме. Молодец!», «Мария, вы идеальная!», «Как была шикарная, так и осталась».

Мария призналась, что начиная с 7 месяца беременности, ее вес стал быстро расти. Ей даже пришлось сдавать анализы на диабет, но диагноз не подтвердился.

Врачи тогда пришли к выводу, что это всего лишь гормональная перестройка организма. Она призвала всех женщин, которые боятся рожать из-за риска сильно поправиться, забыть о своих страхах и не брать в голову «такие глупости».

Прийти в форму, по словам Кожевниковой, вполне реально, если есть сила воли.

Напомним, что 19 января 2014 года Мария подарила своему супругу первенца, мальчика назвали Иваном. А уже 26 января 2015 года родился их младший сын Максим.


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