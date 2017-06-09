Показать все, что скрыто: Бузова поразила гостей премии и Нагиева «голым платьем»

После громкого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущая Ольга Бузова обнаружила в себе новые таланты: она запела. Композиции новоиспеченной певицы уже успели стать хитами и принесли ей номинацию на премию Муз-ТВ, которая проходит 9 июня в СК «Олимпийский». Бузова появилась на красной дорожке одной из первых и поразила присутствующих своим смелым нарядом.
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В этом году Ольга Бузова впервые появилась на юбилейной премии МУЗ-ТВ, причем сразу в качестве номинантки. Начинающая певица, в которую так верит Макс Фадеев, позировала фотографам в необычном образе.
Ольга надела обтягивающий комбинезон из прозрачной сетки, декорированный в самых пикантных местах блестящими деталями, с длинным парчовым шлейфом.
Свой аутфит она дополнила белокурым париком и короной. Перед началом мероприятия Бузова признавалась своим поклонникам, что очень нервничает. Однако перед камерами она (впрочем как и всегда) держалась весьма уверенно.
Моя девочка❤️❤️❤️ ты всё знаешь🙏🏻 для нас, для твоей семьи и близких друзей, для меня - ты номер 1, независимо от количества премий, хитов и рейтингов. Честная, искренняя, настоящая, красивая, невероятная, трудолюбивая. То, как ты отдаёшься своему делу, не щадя себя ни секунды - заслуживает как минимум восхищения и уважения👸🏻 принцесса, звёздочка, ни пуха🙏🏻 мы с тобой❤️ Прорыв года @buzova86 💃🏻
К слову, появление певицы было не менее эффектным: на красную дорожку ее вынесли полуобнаженные мускулистые танцоры в морской раковине.
Ведущий премии Дмитрий Нагиев был сражен наповал — он даже опустился перед Ольгой на колени.
Стоит отметить, что награду звезда так и не получила.Еще по этой теме