Показать все, что скрыто: Бузова поразила гостей премии и Нагиева «голым платьем»

После громкого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущая Ольга Бузова обнаружила в себе новые таланты: она запела. Композиции новоиспеченной певицы уже успели стать хитами и принесли ей номинацию на премию Муз-ТВ, которая проходит 9 июня в СК «Олимпийский». Бузова появилась на красной дорожке одной из первых и поразила присутствующих своим смелым нарядом.

В этом году Ольга Бузова впервые появилась на юбилейной премии МУЗ-ТВ, причем сразу в качестве номинантки. Начинающая певица, в которую так верит Макс Фадеев, позировала фотографам в необычном образе.

Ольга надела обтягивающий комбинезон из прозрачной сетки, декорированный в самых пикантных местах блестящими деталями, с длинным парчовым шлейфом.

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Свой аутфит она дополнила белокурым париком и короной. Перед началом мероприятия Бузова признавалась своим поклонникам, что очень нервничает. Однако перед камерами она (впрочем как и всегда) держалась весьма уверенно.

К слову, появление певицы было не менее эффектным: на красную дорожку ее вынесли полуобнаженные мускулистые танцоры в морской раковине.

Ведущий премии Дмитрий Нагиев был сражен наповал — он даже опустился перед Ольгой на колени.

Стоит отметить, что награду звезда так и не получила.

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