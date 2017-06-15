ФОТО: Дочь Джонни Деппа опубликовала фото топлесс

Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа, хочет эпатировать публику не меньше, чем ее отец, однако выбирает для этого немного иной путь – свои фотографии. Девушка выложила откровенный снимок в Instagram, написав, что ей «не нужны полоски от загара».
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На новой фотографии юной Депп не видно ничего, чтобы могло бы войти в журнал для взрослых, однако совершенно очевидно, что своими руками она прикрывает обнаженную грудь, принимая солнечные ванны.
Ранее Лили-Роуз уже появлялась топлесс в журнале Vogue, чем вызывала недовольство публики.
Многие считают, что дочь голливудского актера слишком худая, но сама Депп упорно прокладывает себе дорогу в модельном бизнесе.
Она уже сотрудничает с Chanel и модными фотографами, и ее карьера только набирает обороты. Главное, чтобы 18-летняя Лили-Роуз не переборщила с эпатажем, а то в Голливуде можно быстро стать персоной нон грата.Еще по этой теме