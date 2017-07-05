«Я люблю свои плюс десять»: Анна Седокова отказалась от борьбы за худобу

Три месяца назад 34-летняя Анна Седокова в третий раз стала мамой. Почти сразу после родов певица начала активно возвращать себе былую стройность. Однако недавно призналась, что устала без конца сидеть на диетах и истязать себя спортом, а вместо этого полюбила свои новые формы.

В начале апреля Анна Седокова родила сына Гектора.

Певица не стала долго засиживаться в декрете и меньше чем через месяц после появления малыша на свет вернулась к регулярным тренировкам.

Реклама

Написала длинный пост о своём длинном дне . К концу этого поста села батарейка на телефоне 😂Что говорит о чем ? Ставь сердечко вместо поста и иди в реальную жизнь ! Там интереснее .Ставлю сердечко ❤️ Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Июл 6 2017 в 11:33 PDT

Анна не скрывала от поклонников, что планирует в стремительные сроки вернуться в былую форму, однако недавно заявила, что больше не хочет бороться с набранными за беременность килограммами.

«Я люблю свои плюс десять кг. Люблю свое тело после Гектора и не хочу больше сидеть на диетах и страдать из-за своей полноты. Ну не смогу быть я худой и томной с грустным многозначительным лицом. Это же кто-то другой, это же не я. А я люблю свои формы, люблю свое тело. Я не хочу прятать свою сексуальность.

Не хочу не носить декольте, потому что это не стильно или кто то, что то подумает. Быть женственной и сексуальной это моя природа. У каждого она своя. А стереотипы, навязанные обществом это проблемы этого самого общества

(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», — написала Седокова в своем Инстаграме.

Подписчики сразу же бурно отреагировали на новый пост Анны. Большинство из них согласились с позицией многодетной мамы и отметили, что после родов она только похорошела, а ее фигура стала намного женственнее.

«Как по мне, так Вы стройно-соблазнительная. Побольше бы такого мышления в массы!», «Идеальная фигура», «Анна, вы даже не думайте про те лишние кг! Вы очень женственная и сексуальная», «Вы сейчас в отличной форме, очень аппетитная», «Шикарные формы», «Фигура обалденная! И худеть не надо! Сейчас самое то!» — выразили свое единогласное мнение фолловеры, и мы с ним, к слову, абсолютно согласны.

#ялюблюсвоюработу ❤️ Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Июл 6 2017 в 3:47 PDT

Еще по этой теме