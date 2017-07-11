Смело! 39-летняя Любовь Толкалина удивила поклонников заплывом топлес

В последнее время Любовь Толкалина все чаще публикует в Инстаграме очень пикантные кадры. На днях актриса в своем микроблоге выложила ролик, который удивил ее подписчиков. Дело в том, что на видео она была топлес.
Любовь Толкалина не раз признавалась, что обожает плавать голышом. Прошлым летом обнаженная актриса искупалась в Мокше, чем приятно удивила своих фолловеров, которые уверены, что она обладает прекрасной фигурой.
По их мнению, ей стоит чаще демонстрировать свои идеальные формы. В этом году лето выдалось не особенно жарким, поэтому Любови пришлось отодвинуть начало купального сезона на середину июля.
Однако
на днях, во время поездки в Тамбов, Толкалина все же нашла время и смелость, чтобы поплавать в реке Цне.
«Целый день ходили мимо этой реки и все таки не утерпели. Слились! настало время речных летних купаний. Цна! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)» — подписала актриса видеоролик, на котором топлес заходит в воду.
«Очень все красиво! Любовь Вы совершенство — во всем», «Русалки они такие», «Ну, Любаша, ну соблазнительница! Так же и не ночь совсем. А вообще, купаться обнаженной — потрясающе», «Как же здорово иметь такую фигуру, чтобы позволять себе купания голышом», — написали восхищенные интернет-пользователи в комментариях к видеозаписи.
Кстати,
один из фолловеров Любови сообщил ей, что не так давно канализационные стоки прорвало, и все содержимое оказалось в реке, из-за чего сейчас в Цне купаться нельзя.
Многие подписчики были уверены, что Толкалина плавает голышом, но сама актриса это опровергла. Внимательно посмотрев видео, мы решили, что Любовь купается топлес, а что думаете вы?Еще по этой теме