ФОТО: 52-летняя Алена Апина в корсете и шортах поразила всех

Бывшая солистка группы «Комбинация», 52-летняя Алена Апина, вновь напомнила о себе, прибегнув к явной провокации. Артистка показалась в таком «экстремальном» виде, что это не осталось без внимания и вызвало массовые обсуждения в соцсетях и в СМИ.

Алена Апина, взявшая до этого курс на сексуальность, продолжает впечатлять публику решительной сменой имиджа. Певица представила свое очередное видение того, какой «горячей» может выглядеть женщина ее возраста.

Апина появилась перед камерой и зрителями в коротких шортах и кружевном корсете, решительно оголив ноги и тело. Она сообщила, что провокационные кадры стали результатом ее недавней фотосессии.

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Завтра часть 2! Эрика не человек! Она меня не отпустит без фоток! Ух! Чё будет!!!! #испания #апина #лето #эрикавейс #фотосессия A post shared by Алёна Апина (@neapina) on Jul 13, 2017 at 11:53am PDT

«Алена Апина в корсете и шортах сверкнула дряблым животом», - заголовки такого рода можно увидеть сегодня во многих масс-медиа.

В прошлом году Алена заявила, что намерена вернуться в шоу-бизнес и активно выступать. Артистка круто изменила свою жизнь – развелась с мужем после многолетнего брака и замелькала на страницах прессы в неожиданном имидже секс-бомбы.

И вот так! A post shared by Алёна Апина (@neapina) on Jul 13, 2017 at 12:00pm PDT

В адрес певицы и тогда было высказано немало упреков из-за ее откровенных фото и видео. Но Алена Апина твердо заявила: она будет заниматься тем, что ей нравится, а ей нравится ощущать себя красивой и сексуальной дивой.

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