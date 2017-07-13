ФОТО: 52-летняя Алена Апина в корсете и шортах поразила всех

Алена Апина
 

Алена Апина. Фото: COVI/Scanpix

Бывшая солистка группы «Комбинация», 52-летняя Алена Апина, вновь напомнила о себе, прибегнув к явной провокации. Артистка показалась в таком «экстремальном» виде, что это не осталось без внимания и вызвало массовые обсуждения в соцсетях и в СМИ.

Алена Апина, взявшая до этого курс на сексуальность, продолжает впечатлять публику решительной сменой имиджа. Певица представила свое очередное видение того, какой «горячей» может выглядеть женщина ее возраста.

Апина появилась перед камерой и зрителями в коротких шортах и кружевном корсете, решительно оголив ноги и тело. Она сообщила, что провокационные кадры стали результатом ее недавней фотосессии.

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«Алена Апина в корсете и шортах сверкнула дряблым животом», - заголовки такого рода можно увидеть сегодня во многих масс-медиа.

В прошлом году Алена заявила, что намерена вернуться в шоу-бизнес и активно выступать. Артистка круто изменила свою жизнь – развелась с мужем после многолетнего брака и замелькала на страницах прессы в неожиданном имидже секс-бомбы.

И вот так!

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В адрес певицы и тогда было высказано немало упреков из-за ее откровенных фото и видео. Но Алена Апина твердо заявила: она будет заниматься тем, что ей нравится, а ей нравится ощущать себя красивой и сексуальной дивой.

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