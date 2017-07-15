Василиса Володина выложила в Сеть видео с голым мужем

Не так давно 43-летняя Василиса Володина и ее муж Сергей устроили себе отдых на Крите. На днях ведущая «Давай поженимся» опубликовала в своем Инстаграме ролик, который до глубины души впечатлил ее фолловеров.

В начале июля Василиса Володина вместе со всей своей семьей отправилась на остров Крит.

С тех пор ведущая шоу «Давай поженимся» нередко публикует и соблазнительные кадры в купальнике, и трогательные семейные кадры с мужем. А

на днях астролог выложила в Инстаграме видео, которое удивило многих ее фолловеров.

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На нем Василиса целуется в бассейне со своим мужем.

Сперва интернет-пользователи не заметили ничего странного, но, присмотревшись, сделали вывод, что Сергей плавает обнаженным.

«Все же видно! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», «Должна же быть причина для размещения трогательного и интимного видео на всеобщее обозрение», «Обалденная подсветка. Музыки не хватает! Купаться обнаженным телом особое ощущение», «Муж беструсая команда», — написали фолловеры в комментариях.

Сама Василиса к радости (или разочарованию) подписчиков примеру супруга последовать не решилась.

Впрочем, несмотря на это, видео получилось весьма пикантным.





Публикация от Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina) Июл 15 2017 в 4:07 PDT

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