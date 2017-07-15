Василиса Володина выложила в Сеть видео с голым мужем

Не так давно 43-летняя Василиса Володина и ее муж Сергей устроили себе отдых на Крите. На днях ведущая «Давай поженимся» опубликовала в своем Инстаграме ролик, который до глубины души впечатлил ее фолловеров.
- Звезда «Универа» решила вернуть стране секс голым фото в Instagram 6 февраля 2017 г.
- «Голый танец» с восьмым размером груди встряхнул «Дом-2» 13 сентября 2016 г.
В начале июля Василиса Володина вместе со всей своей семьей отправилась на остров Крит.
С тех пор ведущая шоу «Давай поженимся» нередко публикует и соблазнительные кадры в купальнике, и трогательные семейные кадры с мужем. А
на днях астролог выложила в Инстаграме видео, которое удивило многих ее фолловеров.
На нем Василиса целуется в бассейне со своим мужем.
Сперва интернет-пользователи не заметили ничего странного, но, присмотревшись, сделали вывод, что Сергей плавает обнаженным.
«Все же видно! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», «Должна же быть причина для размещения трогательного и интимного видео на всеобщее обозрение», «Обалденная подсветка. Музыки не хватает! Купаться обнаженным телом особое ощущение», «Муж беструсая команда», — написали фолловеры в комментариях.
Сама Василиса к радости (или разочарованию) подписчиков примеру супруга последовать не решилась.
Впрочем, несмотря на это, видео получилось весьма пикантным.
Еще по этой теме