Смотрите: вот с кем отдыхает Ольга Бузова. Он из Comedy Club

Это Ольга Бузова
 

Это Ольга Бузова. Фото: ITAR-TASS/ScanPix

Телеведущая Ольга Бузова весело провела время в компании резидента юмористического шоу Comedy Club Александра Реввы. Их сняли на видео на фестивале «Жара» в Баку. На кадрах, опубликованных на странице «super.ru» в Instagram, видно, что Бузова и Ревва хохочут, берутся за руки и приобнимают друг друга.

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За короткий срок видео собрало 340 тыс. просмотров и около 600 комментариев. В основном подписчики возмущенно осуждают Бузову: «У него жена и дети… Кобель! Ты что творишь!», «Пирожков руки свои-то распустил», «На месте жены Реввы, было бы конечно неприятно смотреть», « Какой пиар, когда у тебя двое детей? Пьяный мужик и заигрывающая женщина», « на вешается, думая тарасов ревновать будет».

Видео

Есть те, кто встал на защиту звезд: «Они просто танцуют, он чисто по-джентельменски с девушкой, ничего лишнего не заметила», « А мне кажется Оля ничего криминального на этом видео не сделала. Наоборот, Ревва себя больше проявляет и то, думаю, это просто общение. Они знакомы сто лет, отдыхают, танцуют. Ничего в этом нет».

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