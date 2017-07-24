ФОТО: 51-летняя Штурм позирует топлес, не оставляя фанатам простора для фантазии

Вот уже на протяжении нескольких месяцев Наталья Штурм будоражит своих поклонников откровенными снимками в Инстаграме. 51-летняя артистка не стесняется представать полуобнаженной на этих кадрах и совсем не обращает внимания на возмущенные комментарии некоторых интернет-пользователей, считающих, что в ее возрасте уже нельзя вести себя подобным образом. В очередной раз свою независимость от общественного мнения (и кое-что еще) исполнительница продемонстрировала 3 августа.

Наталья Штурм отлично провела свой отпуск в Болгарии. Когда настало время уезжать, певица решила устроить тематическую прощальную фотосессию и в очередной раз снялась топлес.

На этот раз грудь артистки прикрывали только… болгарские перцы.

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«Осанка у женщины должна быть такой, чтоб болгарские перцы не падали (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены - прим. ред.)», — написала артистка, выложив новые снимки.

«Побольше таких фото! Пусть обзавидуются. Прям караулят, чтобы желчью изойти», «Наша Наташа лучшая! Секси! Так держать», «Красотка, обожаю вас», — поддержали Наталью ее преданные подписчики. Также Штурм рассекретила, кто же снимает ее полуобнаженной.

Оказалось, что эту задачу выполняет профессиональный фотограф, с которым певица просто дружит.

«Повезло же мужчине!» —заключили интернет-пользователи.





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