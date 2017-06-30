ФОТО: Экс-«татушка» Юлия Волкова гипнотизирует фанатов рельефным телом в бикини

На днях Юля Волкова выложила в свой Инстаграм новое фото, сделанное на одном из морских курортов. На нем певица позирует в черном бикини и во всей красе демонстрирует результаты регулярных тренировок и жестких ограничений в питании.
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Сейчас Юля Волкова вместе с детьми отдыхает в одной из жарких стран и с удовольствием время от времени делится с фолловерами курортными фотографиями и видеороликами.
3 августа певица выложила в Инстаграм новый снимок, на котором позирует в черном бикини, выгодно подчеркивающем ее упругий пресс, стройные ноги и пышный бюст.
«Цените каждую прожитую минутку и думайте только о хорошем (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», — подписала Юля свежий пляжный кадр.
В комментариях подписчики сразу же начали восхищаться стройной и подтянутой фигурой Волковой, отмечая, что она максимально близка к идеалу.
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