ФОТО: Экс-«татушка» Юлия Волкова гипнотизирует фанатов рельефным телом в бикини

На днях Юля Волкова выложила в свой Инстаграм новое фото, сделанное на одном из морских курортов. На нем певица позирует в черном бикини и во всей красе демонстрирует результаты регулярных тренировок и жестких ограничений в питании.

Сейчас Юля Волкова вместе с детьми отдыхает в одной из жарких стран и с удовольствием время от времени делится с фолловерами курортными фотографиями и видеороликами.

3 августа певица выложила в Инстаграм новый снимок, на котором позирует в черном бикини, выгодно подчеркивающем ее упругий пресс, стройные ноги и пышный бюст.

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«Цените каждую прожитую минутку и думайте только о хорошем (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», — подписала Юля свежий пляжный кадр.

Цените каждую прожитую минутку и думайте только о хорошем❤️всем спокойной ночи🌹 Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) Авг 3 2017 в 1:46 PDT

В комментариях подписчики сразу же начали восхищаться стройной и подтянутой фигурой Волковой, отмечая, что она максимально близка к идеалу.

Для меня очень важен взгляд,глаза,глубина... первое на что я обращаю внимание😎а для вас? Какой должен быть человек,чтобы вы обратили на него внимание? Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) Июл 26 2017 в 10:29 PDT

❤️ Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) Июл 25 2017 в 8:25 PDT

Решила погреться +44☀️ Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) Июн 30 2017 в 6:45 PDT

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