Джигурда опубликовал видео с танцующей в бикини Анисиной

Эпатажный персонаж российского шоу-бизнеса Никита Джигурда поделился с подписчиками в Instagram кадрами с отдыха, на которых запечатлено, как семья развлекается на яхте.
Никита Джигурда на своей странице в Instagram опубликовал серию семейных видеороликов с отдыха. На одном из них Марина Анисина довольно откровенно танцует в купальнике для своего супруга.
«Догнал Анисину и взял на абордаж - чего и вам я искренне желаю - ЛюбвИ нестерильной кураж - это дорОга к земному РАЮ!», - подписал ролик Джигурда.
На другой записи его супруга танцует вместе с сыном под греческую мелодию. «В каждой Девчонке, Девушке, Женщине - есть божество, что с Душой Твоей венчано!», - гласит подпись к ролику.
Фанаты скандальной звездной четы не остались равнодушными к публикациям артиста,
под видео появилось множество восторженных комментариев, в которых фолловеры заявили, что «Марина Анисина – Королева», и детки ей под стать.