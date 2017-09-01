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Джигурда опубликовал видео с танцующей в бикини Анисиной

TopNews.ru/Русский TVNET
Фото: instagram.com/instadzhigurda

Эпатажный персонаж российского шоу-бизнеса Никита Джигурда поделился с подписчиками в Instagram кадрами с отдыха, на которых запечатлено, как семья развлекается на яхте.

Никита Джигурда на своей странице в Instagram опубликовал серию семейных видеороликов с отдыха. На одном из них Марина Анисина довольно откровенно танцует в купальнике для своего супруга.

«Догнал Анисину и взял на абордаж - чего и вам я искренне желаю - ЛюбвИ нестерильной кураж - это дорОга к земному РАЮ!», - подписал ролик Джигурда.

На другой записи его супруга танцует вместе с сыном под греческую мелодию. «В каждой Девчонке, Девушке, Женщине - есть божество, что с Душой Твоей венчано!», - гласит подпись к ролику.

Фанаты скандальной звездной четы не остались равнодушными к публикациям артиста,

под видео появилось множество восторженных комментариев, в которых фолловеры заявили, что «Марина Анисина – Королева», и детки ей под стать.

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