Джигурда опубликовал видео с танцующей в бикини Анисиной

JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR Догнал Анисину и взял на абордаж - чего и вам я искренне желаю - ЛюбвИ нестерильной кураж - это дорОга к земному РАЮ! #джигурда #анисина #дети #любовь #love

A post shared by НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) on Sep 1, 2017 at 9:28am PDT