Джигурда опубликовал видео с танцующей в бикини Анисиной

Эпатажный персонаж российского шоу-бизнеса Никита Джигурда поделился с подписчиками в Instagram кадрами с отдыха, на которых запечатлено, как семья развлекается на яхте.

Никита Джигурда на своей странице в Instagram опубликовал серию семейных видеороликов с отдыха. На одном из них Марина Анисина довольно откровенно танцует в купальнике для своего супруга.

«Догнал Анисину и взял на абордаж - чего и вам я искренне желаю - ЛюбвИ нестерильной кураж - это дорОга к земному РАЮ!», - подписал ролик Джигурда.

JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR Догнал Анисину и взял на абордаж - чего и вам я искренне желаю - ЛюбвИ нестерильной кураж - это дорОга к земному РАЮ! #джигурда #анисина #дети #любовь #love A post shared by НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) on Sep 1, 2017 at 9:28am PDT

На другой записи его супруга танцует вместе с сыном под греческую мелодию. «В каждой Девчонке, Девушке, Женщине - есть божество, что с Душой Твоей венчано!», - гласит подпись к ролику.

Фанаты скандальной звездной четы не остались равнодушными к публикациям артиста,