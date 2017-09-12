ФОТО: Кети Топурия ошеломила откровенным нарядом на «Новой волне»

Во время творческого вечера Филиппа Киркорова в рамках «Новой волны» в Сочи зрителей ожидало немало сюрпризов. Самым трогательным стало выступление на одной сцене с российским поп-королем его детей Аллы-Виктории и Мартина. Все артисты исполняли песни Филиппа, а некоторые удивили не только артистическим талантом, но и смелыми нарядами.

Среди выступающих была и группа A’Studio во главе с солисткой Кети Топурией.

Для выступления с песней «Атлантида» певица выбрала наряд, который создала сама - бренда KETIone.

@_ketione_ 🌪 A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official) on Sep 12, 2017 at 11:17am PDT

Исполнительница вышла на сцену в черном боди и макси ботфортах. Прическа Кети в этот вечер тоже была особенной - для образа она выбрала конский хвост, длиной до колен!

Tvorcheski vecher Filippa Kirkoricha😉❤️ A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official) on Sep 12, 2017 at 11:39am PDT

Большинство подписчиков микроблога Топурии в Instagramи по достоинству оценили ее смелый образ, но нашлись и те, кто заявили, что такой внешний вид не идет исполнительнице и выглядит вульгарно.