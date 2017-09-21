Актер Джаред Лето опубликовал «голое» селфи

Голливудский актер Джаред Лето опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлен обнаженным. Автор фотографии в комментарии предложил подписчикам высказаться по поводу увиденного, передает The Daily Mail.

К настоящему моменту снимок, опубликованный менее суток назад, собрал 400 тысяч лайков.

Caption this 🤓 #WALKONWATER Публикация от JARED LETO (@jaredleto) Сен 21 2017 в 1:59 PDT

Издание отмечает, что, судя по снимку, актер сбрил свою бороду. Известно также, что в настоящее время он вместе со своей группой 30 Seconds to Mars находится в турне. Последний концерт состоялся в Калифорнии.

Джаред Лето - 45-летний актер и музыкант. Он известен по ролям в фильмах «Реквием по мечте», «Отряд самоубийц», «Американский психопат» и другим. Он также является обладателем «Оскара», которого удостоился в 2014 году за роль в фильме «Далласский клуб покупателей».