ВИДЕО: Бузова сразила публику наповал, надев «голый» комбинезон без нижнего белья

Ольга Бузова постоянно подогревает к себе интерес общественности провокационными высказываниями, поступками и, конечно же, нарядами. Не стала исключением и премия Russian Musicbox, на которую телеведущая и певица пришла в не оставляющем простора воображению прозрачном комбинезоне.
Ольга Бузова любит привлекать себе внимание самыми разными способами: то придет на мероприятие в образе «шальной русалки», то оближет флейту в эфире так, что потом эту скандальную выходку не обсуждает лишь ленивый.
23 сентября новоиспеченная певица вышла на красную дорожку премии Russian Musicbox в полностью прозрачном комбинезоне, не посчитав нужным надеть под него бюстгальтер.
Видео, на котором она позирует фотографам, Ольга опубликовала в своем Инстаграме.
Как и следовало ожидать, подписчики знаменитости разделились на два лагеря: одни посчитали образ чересчур смелым и вульгарным, а другие же отметили, что преимуществами идеальной фигуры грех не пользоваться.