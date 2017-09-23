ВИДЕО: Бузова сразила публику наповал, надев «голый» комбинезон без нижнего белья

Ольга Бузова постоянно подогревает к себе интерес общественности провокационными высказываниями, поступками и, конечно же, нарядами. Не стала исключением и премия Russian Musicbox, на которую телеведущая и певица пришла в не оставляющем простора воображению прозрачном комбинезоне.

Ольга Бузова любит привлекать себе внимание самыми разными способами: то придет на мероприятие в образе «шальной русалки», то оближет флейту в эфире так, что потом эту скандальную выходку не обсуждает лишь ленивый.

23 сентября новоиспеченная певица вышла на красную дорожку премии Russian Musicbox в полностью прозрачном комбинезоне, не посчитав нужным надеть под него бюстгальтер.

Видео, на котором она позирует фотографам, Ольга опубликовала в своем Инстаграме.

Только что. Я. На красной ковровой дорожке премии @russian_musicbox 👸🏻#моилюдивсегдасомной 💋 Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 23 2017 в 9:10 PDT

Как и следовало ожидать, подписчики знаменитости разделились на два лагеря: одни посчитали образ чересчур смелым и вульгарным, а другие же отметили, что преимуществами идеальной фигуры грех не пользоваться.