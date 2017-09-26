Эффектно! Звезда «Универа» полностью разделась для новой съемки

Звезда популярного российского сериала «Универ» и блогер с миллионами подписчиков в Instagram Настасья Самбурская не перестает удивлять поклонников неординарными поступками. Накануне актриса решила вновь порадовать подписчиков откровенными снимками. Настасья стала лицом Reebok в России и снялась для рекламы бренда абсолютно голой.

Всем известно, что Самбурская славится любовью к эпатажу и фитнесу. В новой рекламной съемке ей удалось объединить две свои страсти - она рекламирует спортивную одежду голой.

На снимках видна отличная спортивная форма и рельефные мышцы, которыми актриса гордится и нередко демонстрирует.

Также полностью раздеться для лукбука пришлось и российскому актеру Владимиру Яглычу, который представляет мужскую коллекцию марки.

Как вы считаете, горячие снимки звезд повысят спрос на одежду рекламируемой марки?