Очень горячо: Серябкина в новом клипе флиртует с девушкой Тимати

На днях 32-летняя Ольга Серябкина презентовала свежее музыкальное видео на песню «Пьяная», которое уже успело наделать много шума в Сети. Дело в том, что в ролике Ольга не только демонстрирует горячие танцы на шесте, но и в открытую заигрывает с 21-летней возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.

6 октября на Youtube-канале Максима Фадеева был опубликован новый клип его подопечной Ольги Серябкиной, выступающей под псевдонимом Molly. Музыкальное видео на песню «Пьяная» получилось довольно эмоциональным и откровенным.

По сюжету ролика Ольга Серябкина и Анастасия Решетова виртуозно крутятся на пилоне, во всей красе демонстрируя свои шикарные формы в нижнем белье.

За движениями девушек наблюдают люди в очках виртуальной реальности — они же и выбирают, кто будет исполнять для них следующий танец.

В конце клипа Ольга и Анастасия становятся настолько близки, что едва не сливаются в страстном поцелуе — этот горячий момент особенно впечатлил многочисленных интернет-пользователей.

Предлагаем и вам оценить соблазнительный клип Molly, а своими мнениями после просмотра традиционно поделиться в комментариях ниже.



