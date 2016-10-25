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Сексуальное фото жены Ченнинга Татума вызвало споры

korrespondent.net
Фото: instagram.com

Снимок супруги голливудского актера Ченнинга Татума - Дженны Деван-Татум - вызвал споры в сети из-за «чрезмерной сексуальности». На фотографии, опубликованной в Instagram, молодая женщина красуется в полупрозрачном боди и ботфортах на шпильке.

В то время, как

одни пользователи с восторгом отреагировали на снимок, другие отметили, что он «чрезмерно сексуален» для матери четырехлетнего ребенка.

На фото Дженна запечатлена в обуви производства Jlo x Giuseppe, дизайном которой занимается Дженнифер Лопес.

«Только Джей Ло может заставить девушку сбросить все, оставить свой любимый комбинезон и сделать спонтанное случайное изображение в зеркале шкафа», - прокомментировала фото актриса.

Cheeky balcony series

Публикация от Jenna Dewan Tatum (@jennadewan)

"Let's film something!" 🎥: @colione

Публикация от Jenna Dewan Tatum (@jennadewan)

BTS of Tuesday Find out why in the world I'm dressed like this on @CWNoTomorrow tonight #NoTomorrow

Публикация от Jenna Dewan Tatum (@jennadewan)

Дженнифер Лопес
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