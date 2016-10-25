Сексуальное фото жены Ченнинга Татума вызвало споры

Снимок супруги голливудского актера Ченнинга Татума - Дженны Деван-Татум - вызвал споры в сети из-за «чрезмерной сексуальности». На фотографии, опубликованной в Instagram, молодая женщина красуется в полупрозрачном боди и ботфортах на шпильке.
В то время, как
одни пользователи с восторгом отреагировали на снимок, другие отметили, что он «чрезмерно сексуален» для матери четырехлетнего ребенка.
На фото Дженна запечатлена в обуви производства Jlo x Giuseppe, дизайном которой занимается Дженнифер Лопес.
«Только Джей Ло может заставить девушку сбросить все, оставить свой любимый комбинезон и сделать спонтанное случайное изображение в зеркале шкафа», - прокомментировала фото актриса.