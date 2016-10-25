Сексуальное фото жены Ченнинга Татума вызвало споры

Снимок супруги голливудского актера Ченнинга Татума - Дженны Деван-Татум - вызвал споры в сети из-за «чрезмерной сексуальности». На фотографии, опубликованной в Instagram, молодая женщина красуется в полупрозрачном боди и ботфортах на шпильке.

В то время, как

одни пользователи с восторгом отреагировали на снимок, другие отметили, что он «чрезмерно сексуален» для матери четырехлетнего ребенка.

Only @jlo can make a girl drop everything, put her favorite bodysuit on and take a spontaneous random picture in her closet using Kira Kira. I love these boots woman thank you! Jlo x Giuseppe (Also- yes my closet is a mess. It generally is🤷🏽‍♀️) Публикация от Jenna Dewan Tatum (@jennadewan) Окт 24 2017 в 8:10 PDT

На фото Дженна запечатлена в обуви производства Jlo x Giuseppe, дизайном которой занимается Дженнифер Лопес.

«Только Джей Ло может заставить девушку сбросить все, оставить свой любимый комбинезон и сделать спонтанное случайное изображение в зеркале шкафа», - прокомментировала фото актриса.

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"Let's film something!" 🎥: @colione Публикация от Jenna Dewan Tatum (@jennadewan) Июл 3 2017 в 10:51 PDT

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