Во всей красе: На новых селфи грудь Квитко уже не вмещается в кадр

Чем холоднее становится в России, тем более жаркие фото публикует в своем Инстаграме Анастасия Квитко, словно желая подбодрить фанатов по ту сторону земного шара. Так, 29 октября 22-летняя модель выложила в Сеть невероятно пикантное селфи, во всей красе продемонстрировав выдающуюся грудь.

Формы Анастасии Квитко — притча во языцех. Правда, обычно большая часть комплиментов достается ягодицам девушки, ведь не зря же ее прозвали «русской Ким Кардашьян».

Своими новыми снимками модель словно доказывает, что не только ее пятая точка достойна внимания: теперь девушка решила акцентировать внимание на своей зоне декольте.

На последнем селфи, опубликованном пышнотелой красавицей 29 октября, ее грудь едва вместилась в кадр.

Have a good Sunday 😽 Публикация от Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Окт 29 2017 в 1:55 PDT

Создается впечатление, что она стала еще больше, чем была раньше. Впрочем, возможно, Настя просто нашла правильный ракурс для фото.

🎃 Публикация от Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Окт 28 2017 в 11:42 PDT

Фанаты бурно отреагировали на этот провокационный портрет и попросили блондинку почаще радовать их подобным образом.

А как считаете вы, Насте лучше демонстрировать на сексуальных снимках грудь или же все-таки ягодицы?

