ВИДЕО: Пышная грудь Бритни Спирс выпрыгнула из лифа во время концерта

35-летняя Бритни Спирс продолжает эпатировать поклонников. Не так давно она нарядилась в школьную форму и повторила фирменный танец из своего старого клипа, а на днях в очередной раз привлекла к себе внимание, случайно оголив бюст непосредственно на сцене.

1 ноября в Лас-Вегасе прошел концерт Бритни Спирс, который запомнился фанатам не только зажигательными хитами, но и небольшим конфузом, случившимся со звездой.

Во время шоу поп-дива очень активно двигалась на сцене, из-за чего ее объемный бюст вырвался наружу из тесного танцевального костюма.

Сама Брит, к слову, была слишком поглощена выступлением и совершенно не замечала, что «светит» полуобнаженной грудью прямо перед многочисленными зрителями.

К слову, подобную оплошность Спирс допускает не впервые. В феврале знаменитость уже нечаянно оголяла бюст — это тоже случилось во время одного из выступлений.

Тогда провокационные снимки звезды быстро разлетелись по Сети, а сама Спирс этот инцидент даже комментировать не стала.

Интересно, увеличиваются ли продажи билетов после подобных происшествий на сцене? Нам кажется, что да. А вам?



