Румынская ведущая устроила стриптиз в прямом эфире, испугавшись паука

Румынская телеведущая программы о модных трендах «Браво, у Вас есть стиль!» Иллинка Виндичи оголилась в прямом эфире — девушке показалось, что в ее нижнем белье сидит паук. Видео уже попало в Сеть, передает РИА ФАН.

Телезрители румынского шоу о моде увидели в прямом эфире, как ведущая Иллинка Виндичи на высоких каблуках прыгала по сцене, пытаясь достать из нижнего белья паука.

Девушке показалось, что насекомое шевелится, поэтому она оголилась, задрав юбку в поисках паука.

Вскоре к ней на помощь пришел мужчина в пиджаке, сидевший рядом. Вместе с Иллинкой он стал осматривать складки юбки в поисках насекомого.

Успокоившись и, видимо, вытряхнув паука, ведущая как ни в чем ни бывало стала дальше вести прерванную смешным инцидентом программу.