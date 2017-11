Певица Sia показала «голое» фото, которое заполучили мошенники

В комментарии к снимку певица отметила, чтобы поклонники не тратили свои деньги на фото.

«По-видимому, кто-то пытается продать фотографии обнаженной меня поклонникам. Не тратьте деньги, смотрите бесплатно. Каждый день как Рождество!», - написала Sia.

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy— sia (@Sia) November 7, 2017