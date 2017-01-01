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Горячо! Ники Минаж снялась для провокационной обложки

korrespondent.net
Ники Минаж | Фото: REUTERS/Scanpix

Американская певица Ники Минаж снялась для откровенной обложки журнала, на которой имитировала секс втроем. На снимке артистка запечатлена в трех различных образах: блондинки, брюнетки, и рыжей.

Снимок был обнародован на Twitter-странице журнала Paper, поместившего фото на свою обложку.

Подписано оно, как Minaj à trois - фраза обыгрывает французское выражение ménage à trois («секс втроем»). Также снимок сопровождается хештегом #BreakTheInternet (Сломать интернет).

Ники Минаж
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