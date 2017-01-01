Горячо! Ники Минаж снялась для провокационной обложки

Американская певица Ники Минаж снялась для откровенной обложки журнала, на которой имитировала секс втроем. На снимке артистка запечатлена в трех различных образах: блондинки, брюнетки, и рыжей.
Снимок был обнародован на Twitter-странице журнала Paper, поместившего фото на свою обложку.
BTW, this is our new cover. #BreakTheInternet cc @NICKIMINAJ https://t.co/3ZRvy722C3 pic.twitter.com/2azomFEWOT— PAPER Magazine (@papermagazine) 15 ноября 2017 г.
Подписано оно, как Minaj à trois - фраза обыгрывает французское выражение ménage à trois («секс втроем»). Также снимок сопровождается хештегом #BreakTheInternet (Сломать интернет).