Горячо! Ники Минаж снялась для провокационной обложки

Американская певица Ники Минаж снялась для откровенной обложки журнала, на которой имитировала секс втроем. На снимке артистка запечатлена в трех различных образах: блондинки, брюнетки, и рыжей.

Снимок был обнародован на Twitter-странице журнала Paper, поместившего фото на свою обложку.

Подписано оно, как Minaj à trois - фраза обыгрывает французское выражение ménage à trois («секс втроем»). Также снимок сопровождается хештегом #BreakTheInternet (Сломать интернет).