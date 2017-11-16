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ВИДЕО: Джей Ло едва не осталась без платья на глазах у восхищенных арабских мужчин

woman.ru
Дженнифер Лопес | Фото: REUTERS/Scanpix

Танцующая Дженнифер Лопес — зрелище, на которое можно смотреть снова и снова. 48-летняя артистка, неуемной энергии которой позавидуют даже 20-летние, настолько отдается движению, что может забыть обо всем. Например, о том, что не каждое платье способно выдержать ее зажигательные па.

15 ноября в Дубае прошел концерт Дженнифер Лопес. Лучшие хиты и новые композиции, зажигательные танцы и самые соблазнительные костюмы — арабская публика была покорена.

Dubai 2017 💛🖤 @dubaiairports

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on

Отметим, что для концерта в мусульманской стране певица не отказалась от своих провокационных боди и «голых» комбинезонов. Впрочем, свой самый сексуальный аутфит она приберегла для афтепати шоу.

В одном из ресторанов Дубая, где проходила вечеринка, 48-летняя артистка появилась в полупрозрачном «халате», под которое надела черное бикини.

Джей Ло была в таком приподнятом настроении, что, едва войдя в ресторан, тут же пустилась в пляс.

Тонкий пояс звездного платья едва выдерживал зажигательные па и вот-вот готов был развязаться.

LOVEE HER 😍❤ @jlo #jenniferlopez #jlo

A post shared by I 💖 YOU BEYOND FOREVER (@dani_jlo) on

На радость собравшимся вокруг мужчинам Лопес дефилировала, размахивая подолом своего наряда и демонстрируя собственную фигуру во всей красе. Инстаграм сохранил эти кадры для истории.

Дженнифер Лопес
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