Тело в алмазах: Возлюбленная Тимати снялась в голой фотосессии

21-летняя Анастасия Решетова взяла пример с 37-летней Ким Кардашьян и снялась без одежды. В отличие от звезды реалити-шоу свою фигуру модель украсила не глиттером, а крупными стразами.

Не так давно Анастасия Решетова поделилась с фолловерами радостной новостью о скором открытии своей новой бьюти-студии In Hype Beauty Zone.

@INHYPE.BEAUTY. 15.12.2017. Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) Дек 12 2017 в 8:47 PST

Анонсировать это событие девушка Тимати решила волнующей фотосессией в стиле ню. На снимках модель предстала полностью обнаженной.

При этом ее волосы и тело с ног до головы были украшены множеством переливающихся камней. Эту идею, как и многие другие, модель позаимствовала у Ким Кардашьян, которая не так давно порадовала своих поклонников подобной съемкой.