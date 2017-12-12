Тело в алмазах: Возлюбленная Тимати снялась в голой фотосессии

21-летняя Анастасия Решетова взяла пример с 37-летней Ким Кардашьян и снялась без одежды. В отличие от звезды реалити-шоу свою фигуру модель украсила не глиттером, а крупными стразами.
Не так давно Анастасия Решетова поделилась с фолловерами радостной новостью о скором открытии своей новой бьюти-студии In Hype Beauty Zone.
Анонсировать это событие девушка Тимати решила волнующей фотосессией в стиле ню. На снимках модель предстала полностью обнаженной.
Не считала нужным тратить время и эмоции на «крики души» в соц сетях, но вот на сон грядущий все же накатаю постец. Перед вами кусочек фото с одной из последних моих съёмок, приуроченных к запуску моего нового beauty -проекта. Ноль фотошопа, фильтров и прочей «мишуры». Если некоторые из вас настолько узко мыслят, то попытаюсь открыть вам глаза. Ваши невнятные сравнения меня и Ким К уже вызывают смех. Мало того, что планирование этой съемки состоялось примерно за неделю до выхода ее (где она обнаженная и в блёстках), так мы ещё и подзаморочились гораздо сильнее. Я 10 часов сидела в зафиксированной позе, чтобы на меня аккуратно наклеили 12 000 страз, которые так клево смотрятся в кадре без доп эффектов , а все потому что, я работаю с реальными профессионалами, которые виртуозно умеют играть со светом, а не накладывают миллиард фильтров поверх оригинала. Мало кто из вас действительно врубается в тонкости процессов. Да вам это и не надо. Просто научитесь ценить чужие старания, которые делаются во многом для вас. Не надо этих глупых сравнений, потому что настало время , когда мне не нужно смотреть на других, у меня своя история. Уникальная. Также я не понимаю этих упрёков со стороны небольшой части публики по поводу ценового сегмента моего ПЕРВОГО салона @INHYPE.BEAUTY. Я считаю, что прайс максимально оптимален и даже в сравнения с другими салонами, которые претендуют входить в premium - сегмент очень низким. Сначала зайдите туда, попробуйте или хотя бы посмотрите со стороны. Ибо легко болтать языком о чужой деятельности, когда не осознаешь каких эмоциональных, умственных, физических и финансовых ресурсов она стоила. Скоро узнаете больше о помещении, мастерах и философии проекта. Мы во всю готовимся к открытию. А всем остальным респект за поддержку !💜
При этом ее волосы и тело с ног до головы были украшены множеством переливающихся камней. Эту идею, как и многие другие, модель позаимствовала у Ким Кардашьян, которая не так давно порадовала своих поклонников подобной съемкой.