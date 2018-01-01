Chippendales покажут в Риге новое шоу «About last night»

26 мая в концертном холле «Studio69» самые желанные танцоры на планете - Chippendales заставят биться чаще сотни женских сердец. В рамках мирового турне 2018 они представят новое шоу «About last night».

Chippendales как никто знают, чего хотят женщины! Как удивить и завести любую из них, заставить потерять голову и испытывать наслаждение от каждого сексуального движения на сцене.

Они сделают все для того, чтобы каждая женщина, возвращаясь домой, чувствовала радость и удовлетворение от прекрасно проведённого вечера.

«Мы хотим, чтобы дамы на шоу Chippendales окунулись в мир самых смелых фантазий и чувствовали себя максимально раскрепощенными,» - говорят представители Chippendales.

Выступления Chippendales — это не просто обнажение хорошо натренированных парней под ритмичную музыку. Это незабываемое, полное эротической энергии шоу, воплощающее самые сокровенные женские фантазии.

Это идеальный баланс тонкой, дразнящей чувственности и брутальной необузданной сексуальности, интерактивных элементов и безукоризненной хореографии в исполнении великолепных мужчин.

Chippendales — феномен современной поп культуры и самый известный бренд в индустрии развлечений для женщин. Ежегодно шоу Chippendales посещает 2 миллиона человек! Их фотографировали более 70 миллионов раз. На протяжении гастролей они проехали почти 7 миллионов миль, порвали более 1,2 миллиона рубашек и одевали 56 000 галстуков-бабочек. Выступления Chippendales посетило порядка 100 миллионов женщин. Сколько из них осталось в восторге от шоу? Полагаем, что все!

Милые дамы, откладывайте все свои дела! 26 мая вы должны быть в «Studio69» на шоу Chippendales!