49-летняя Джиллиан Андерсон разделась в защиту животных и удивила юным телом

Не каждая женщина к концу пятого десятка может похвастаться такой потрясающей формой, как у Джиллиан Андерсон. Актриса решила использовать это преимущество во благо природе и приняла участие в откровенной фотосессии, посвященной кампании против натурального меха.

В рекламных кампаниях организации РЕТА, занимающейся защитой прав животных, не раз участвовали известные личности. Пинк, Ева Мендес, Хлое Кардашьян и Алисия Сильверстоун — лишь некоторые из них.

В этом году пришла очередь Джиллиан Андерсон, которая, как и ее более юные коллеги, не постеснялась обнажиться ради спасения зверей.

Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, зачем привлекать внимание к проблеме таким путем, актриса выдала знаменитую фразу о том, что лучше будет ходить голой, чем носить мех.

Об этом же гласит и ярко-розовая надпись на постере, посвященном кампании.

«Люди склонны не замечать рекламные кампании против натурального меха, на которых изображены искалеченные животные. Однако обнаженные люди всегда привлекают много внимания, и «голый» баннер РЕТА не исключение. Я горжусь, что участвую в этом», — сказала Джиллиан.