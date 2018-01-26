Мадонна взбудоражила общественность обнаженным телом

59-летняя певица Мадонна шокировала поклонников голым селфи, опубликовав снимок в стиле ню на своей странице в Instagram. Всего за день с момента публикации снимок набрал почти 140 тысяч лайков.

«Воскресенье, проклятое воскресенье», - гласит подпись к снимку с цитатами из экранизированного романа «Рассказ служанки»: «Перед его очами» и «Хвала ему» (название мелодрамы режиссера Джона Шлезингера, вышедшей в 1971 году).

Публикация собрала множество восторженных откликов и комментариев. По их словам, нужно иметь смелость, чтобы не стесняться своего тела. Впрочем нашлись и тем, кто считает, что «подобные номера» не идут на пользу ее популярности. Некоторые посчитали фотографию «асексуальной»

Тем не менее исполнительница уже не в первый раз удивляет своих подписчиков. Так, в январе она показала снимок, где единственной вещью, которая была в её окружении, стала сумочка.