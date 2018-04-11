В центре Стокгольма стену дома украсил гигантский синий пенис - очередное творение шведской художницы Каролины Фолхольд. В декабре ее муралы с изображением гениталий вызвали скандал в Нью-Йорке. Там их закрасили. Как сообщает The Local, на родине шансы на выживание у картин Фолхольд гораздо выше: во-первых, там ее знают, во-вторых, пенис украсил стену, которую городские власти выделили под уличное искусство. А это, в частности, означает, что разрешения у жителей спрашивать не нужно.

Глухую боковую стену использует творческий союз Kollektivet Livet. Художник Хьюго Ройгаард заявил изданию, что необычный выбор Каролины не навредит кампании: «Идея таких стен именно в том, что на них можно нарисовать нечто, чему не нашлось другого места... Я не говорю, что эти стены созданы для гигантских пенисов, но это должно быть вполне нормальным - рисовать такое».

Kollektivet Livet обычно перекрашивает стены раз в полгода, но сроки могут меняться. Ройгаард выразил надежду, что нынешний мурал не помешает союзу художников получать в пользование новые стены.

Декабрьский перфоманс в Нью-Йорке, где Фолхольд нарисовала несколько членов и вагину с глазами, изначально был рассчитан на три недели. Но необычные муралы закрасили через несколько дней на фоне активного обсуждения в СМИ и протестов жителей Манхэттена.

В зимнем интервью Фолхольд указывала, что ее картины должны побудить обсуждать «сексуальность, тело и свободу»: «Если член может быть в женщине, то и на стене тоже».