Обнаженные снимки помогли Памеле Андерсон пережить изнасилование

Американская актриса и модель Памела Андерсон заявила, что в детстве ее совратила сиделка, и что первый секс с мужчиной у нее произошел без ее согласия. Слова артистки передает Us Weekly.

Андерсон подчеркнула, что из-за произошедшего в юности была очень стеснительной, и ей очень помогли съемки в журнале Playboy.

«Я чувствовала себя в западне, и мне нужно было как-то освободиться. И [съемки] стали для меня настоящим прорывом, я познакомилась с художниками, активистами и настоящими джентльменами. Это была веселая и сумасшедшая жизнь», —

призналась актриса.

Артистка добавила, что работа в голливудской киноиндустрии давалась ей очень тяжело.

«Голливуд очень нелегкий. Это не самое любимое место для меня. Но это бизнес, и если ты хочешь такой жизни, то приходится играть в игру. Я рада, что теперь живу во Франции, Голливуд для меня — это слишком», —

вспомнила она.

50-летняя Памела Андерсон известна ролями в таких сериалах и фильмах, как «Спасатели Малибу», «Не называй меня малышкой», «Стрипперелла» и «Супергеройское кино». Также является рекордсменкой по количеству появлений на обложках журнала Playboy.

Памела Андерсон замечена на улицах Лондона