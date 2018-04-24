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Поклонники осудили 37-летнюю Кардашьян за абсолютно голое тело (18+)

topnews.ru
Ким Кардашьян | Фото: AP/Scanpix

37-летняя американская телезвезда армянского происхождения Ким Кардашьян опубликовала в социальных сетях несколько собственных голых снимков. Тем самым знаменитость проанонсировала выход своего нового парфюма под названием KKW Body.

Флакон аромата будет повторять форму тела Ким Кардашьян. Автором необычной бутылочки для духов выступила художница Ванесса Бикрофт из Италии. Как ожидается, выход парфюма на рынок состоится 30 апреля.

We took a mold of my body and made it a perfume bottle. @kkwfragrance

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Однако пользователи Сети не оценили смелость звезды и закидали ее негативными комментариями.

«Ты же мать! Зачем тебе так выставлять себя?», «Позор женственности и материнства!», «Вам бы быть порнозвездой, а не матерью», - негодуют подписчики Кардашьян.

Впрочем, несмотря на волну критики, снимки знаменитости собрали миллионы лайков в Instagram.

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