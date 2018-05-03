ФОТО: 40-летняя Анфиса Чехова показала стройное тело на Бали

Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей Instagram-странице снимок, на котором запечатлена в купальнике. Фотография была сделана во время отдыха женщины на Бали.

Подписчики в комментариях отметили, что 40-летняя телеведущая очень похудела.

«Пупок вроде на месте, волны плывут, потому что они волны, а не из-за фотошопа. На мне (…) красивый и удобный купальник», отметила телеведущая.

«Но, готова поспорить, что мои любимые троллики найдут к чему придраться. И это ли не весело?», -

подытожила она.