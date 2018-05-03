ФОТО: 40-летняя Анфиса Чехова показала стройное тело на Бали

Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей Instagram-странице снимок, на котором запечатлена в купальнике. Фотография была сделана во время отдыха женщины на Бали.
Подписчики в комментариях отметили, что 40-летняя телеведущая очень похудела.
«Пупок вроде на месте, волны плывут, потому что они волны, а не из-за фотошопа. На мне (…) красивый и удобный купальник», отметила телеведущая.
«Но, готова поспорить, что мои любимые троллики найдут к чему придраться. И это ли не весело?», -
подытожила она.
Итак, даю новую порцию для обсуждений☺️ Пупок вроде на месте, волны плывут, потому что они волны, а не из-за фотошопа🤦🏻♀️😂 На мне охренительно красивый и удобный купальник SHAN @shanswimwear который я купила в @estelle_adony И спасибо им огромное, что год за годом их байеры отбирают и привозят настолько интересные и комфортные модели для пышных форм😍💜 Кораблик очень кстати проплывает на заднем фоне, дело движется к закату, но мастерство фотографа сделало этот снимок удивительно светлым! На мой взгляд, всё здесь идеально. Но, готова поспорить, что мои любимые троллики найдут к чему придраться🙈😂 И это ли не весело?😬😀