В 52-й день рождения Ирина Салтыкова показала, как выглядит в бикини

5 мая российской певице Ирине Салтыковой исполнилось 52 года. Однако в это невозможно поверить, посмотрев на фото исполнительницы в купальнике.
Отпраздновать свой 52-й день рождения Ирина Салтыкова решила в одном из роскошных отелей Монако. Туда она отправилась вместе с дочерью.
Именно Алиса и сделала эффектный кадр, который за несколько часов набрал в Инстаграме Салтыковой больше 5 тысяч лайков.
На фото певица позирует на лежаке в белоснежном бикини. Фолловеры Ирины были рады увидеть столь смелый снимок.
В комментариях они осыпали Салтыкову комплиментами: «Невероятно- великолепный расплох получился у талантливой во всём дочери!», «Тело молодой девушки!», «Прелесть, красивая Ирина».