Кайли Миноуг отметила 50-летний юбилей очередным «голым фото»

Знаменитая австралийская певица и актриса Кайли Миноуг, которой 28 мая исполнилось 50 лет, отмечает свой юбилей новыми фото. В начале мая поп-дива стала главной героиней нового номера журнала «Vogue Австралия».

Фото в журнале сопровождается подписью: «Кайли танцует на кровати в мини-платье... Ее длинные светлые волосы россыпью ложатся на лицо, наполненное абсолютной детской радостью.

С закрытыми глазами она блаженно улыбается. Она улыбается всегда. Она отмечает не только свой день рождения. 12 лет без рака. 30 лет в музыкальной индустрии».

Сама певица в интервью признается, что она очень эмоциональна и чувствительна, но в то же время умеет противостоять трудностям, что и делает ее «человеком с очень противоречивым характером», который может свести с ума любого.

А сегодня, в день рождения, певица выложила в своем Instagram «голое фото», на котором она прикрыта гитарой.

В комментарии к фотографии сказано: «Ну что ж, начинается новое десятилетие. Весьма признательна за все, что дала мне жизнь. 50... Поехали!»

Судя по фото, Миноуг в свои годы продолжает выглядеть прекрасно.

Кайли охотно обнажается в кадре и никогда не стеснялась своего тела, некоторые части которого застрахованы на миллионы. К примеру,

очень ценными оказались ягодицы - они застрахованы на 5 миллионов долларов. Попка Кайли несколько раз была признана самой лучшей и самой соблазнительной в мире.

И ее владелица не дает свои поклонникам забывать об этом, регулярно демонстрируя поклонникам эту часть своего тела.

I wonder if Kylie Minogue came to watch the tennis in her home city of Melbourne she would dress like this? #ausopen pic.twitter.com/v6lnzttqf8— Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) January 22, 2016

Kylie Minogue flashes her bum to remind us all that is quite excellent. http://t.co/bFMBFCqbIQ pic.twitter.com/hlCxG01X14— Yahoo Celebrity UK (@YahooCelebUK) July 29, 2014

Кайли Миноуг родилась и выросла в Мельбурне. Первая известность пришла к ней в начале 1980-х годов, когда она училась в школе и снималась в австралийской телевизионной мыльной опере «Соседи». После переезда в Лондон в 1986 году первый синг «I Should Be So Lucky» принес Миноуг мировую известность.

По всему миру продано более 80 миллионов записей звезды, которая была удостоена ордена Британской империи (2008) и ордена Искусств и литературы за вклад в обогащение французской культуры (2008).

В ноябре 2011 года Кайли была включена в Зал славы Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний (ARIA Hall of Fame).