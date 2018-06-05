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Пышная грудь и осиная талия: Рэп-звезда Игги Азалия показала откровенные фото

woman.ru
Фото: instagram.com

Австралийская хип-хоп-певица Игги Азалия показала серию пляжных снимков на своей Instagram-странице. На некоторых из них она запечатлена с обнаженной нижней частью груди.

На снимках артистка позирует в бикини телесного цвета. Он эффектно подчеркивает все достоинства фигуры звезды.

Поклонники восторженно отреагировали на фотографии Игги Азалии, оставив множество положительных отзывов.

«Пожалуйста, поделись программой своих тренировок и диетой! Мне нужно такое же тело!», - отметила одна из подписчиц.

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A post shared by Iggy Azalea (@thenewclassic) on

A post shared by Iggy Azalea (@thenewclassic) on

A post shared by Iggy Azalea (@thenewclassic) on

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