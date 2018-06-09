Бейонсе шокировала весь мир интимными фото в постели с Джей Зи

На днях Сеть взбудоражили голые снимки Джей Зи и Бейонсе, выпущенные к началу их нового совместного тура On The Run II. Не все поклонники оценили смелый пиар-ход супружеской пары.

В Сети появились эротические кадры Джей Зи и Бейонсе из книги, выпущенной к их совместному гастрольному туру On The Run II, который стартовал 6 июня. На одном из снимков влюбленные позируют обнаженными, лежа в постели в обнимку.

На другом — Бейонсе топлес и в крошечных стрингах читает газету в кровати, а рядом ее супруг курит сигару.

Еще на одном кадре полностью раздетая певица заходит в океан.

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Поклонники весьма неоднозначно отреагировали на смелые снимки звездной пары.

Одним понравились постельные фото Джей Зи и Бейонсе, другие же нашли их вульгарными и неуместными.



«Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы оставаться между вами двумя», «И что тут красивого?», «Вы бы хотели, чтобы ваши дети это увидели?», «Иногда хочется знать чуть меньше...», «Пошло и некрасиво», «Разочарован в вас», — прокомментировали снимки недовольные фанаты.