PornHub покажет секс-государство с БДСМ-парламентом и любовью в невесомости

В Лос-Анджелесе откроется иммерсивная арт-выставка PornHub Nation, посвященная футуристическому государству, в котором прерогативой правительства и граждан является секс. Об этом пишет Dazed в среду, 13 июня.

Инсталляция будет представлять собой семь комнат с работами фотографа Мэгги Уэст и художника Райдера Рипса.

В своих работах они представят, как выглядели бы государственные органы и общественные структуры США, если бы секс был главенствующей, национальной идеей страны.

Действие выставки происходит в 2069 году, когда благодаря продвинутым технологиям люди стали заниматься любовью в космосе при нулевой гравитации.

Отмечается, что выставка откроется 14 июля и закроется через месяц.