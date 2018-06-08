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PornHub покажет секс-государство с БДСМ-парламентом и любовью в невесомости

Lenta.ru
Стенд Pornhub на выставке AVN Adult Entertainment Expo | Фото: AP/Scanpix

В Лос-Анджелесе откроется иммерсивная арт-выставка PornHub Nation, посвященная футуристическому государству, в котором прерогативой правительства и граждан является секс. Об этом пишет Dazed в среду, 13 июня.

cum visit our space garden with smoking hot aliens like @anya_ivy 🌿✨💕

A post shared by Pornhub Nation (@pornhubnation) on

Инсталляция будет представлять собой семь комнат с работами фотографа Мэгги Уэст и художника Райдера Рипса.

В своих работах они представят, как выглядели бы государственные органы и общественные структуры США, если бы секс был главенствующей, национальной идеей страны.

Действие выставки происходит в 2069 году, когда благодаря продвинутым технологиям люди стали заниматься любовью в космосе при нулевой гравитации.

Отмечается, что выставка откроется 14 июля и закроется через месяц.

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