Ягода-малина: 52-летняя Ирина Салтыкова в бикини показала крепкие и аппетитные тылы

На днях Ирина Салтыкова опубликовала в Инстаграме пляжный кадр, на котором загорает, лежа в шезлонге. Увидев снимок, поклонники пришли в восторг от того, как выглядит певица в бикини.

Секс-символ 1990-х Ирина Салтыкова проводит летний отпуск в Италии, а моментами своего отдыха делится с подписчиками микроблога. 24 июня певица выложила в Инстаграм снимок, на котором позирует в розовом блестящем бикини, загорая в шезлонге.

«Солнце совсем меня расслабило», — подписала публикацию Ирина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Глядя на стройное и подтянутое тело знаменитости, совсем не скажешь, что в прошлом месяце она отпраздновала свой 52-й день рождения.

Фолловеры были поражены девичьей фигурой артистки, многие даже шуточно предположили, что она нашла рецепт вечной молодости.

«Юная красавица», «Вы восхищение вызываете, абсолютно не меняетесь»,

«Всегда выглядит на 25», «Ягода всегда», «Тело молодой девушки», «Вы что, спите в холодильнике?», «Не у каждой модели такое тело»,

— прокомментировали пост восторженные фанаты. А вам нравится, как выглядит Ирина Салтыкова?