Вторник, 26 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЗВЕЗДЫ MADE IN LV МУЗЫКА КИНО КУЛЬТУРА ПИКАНТНО АФИША ГАЛЕРЕИ

Ягода-малина: 52-летняя Ирина Салтыкова в бикини показала крепкие и аппетитные тылы

woman.ru
Фото: скриншот instagram.com/irinasaltykova_official

На днях Ирина Салтыкова опубликовала в Инстаграме пляжный кадр, на котором загорает, лежа в шезлонге. Увидев снимок, поклонники пришли в восторг от того, как выглядит певица в бикини.

Секс-символ 1990-х Ирина Салтыкова проводит летний отпуск в Италии, а моментами своего отдыха делится с подписчиками микроблога. 24 июня певица выложила в Инстаграм снимок, на котором позирует в розовом блестящем бикини, загорая в шезлонге.

«Солнце совсем меня расслабило», — подписала публикацию Ирина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Глядя на стройное и подтянутое тело знаменитости, совсем не скажешь, что в прошлом месяце она отпраздновала свой 52-й день рождения.

Фолловеры были поражены девичьей фигурой артистки, многие даже шуточно предположили, что она нашла рецепт вечной молодости.

«Юная красавица», «Вы восхищение вызываете, абсолютно не меняетесь»,

«Всегда выглядит на 25», «Ягода всегда», «Тело молодой девушки», «Вы что, спите в холодильнике?», «Не у каждой модели такое тело»,

— прокомментировали пост восторженные фанаты. А вам нравится, как выглядит Ирина Салтыкова?

Солнце совсем меня расслабило))))

A post shared by Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) on

0 Комментарии