Расценки Собчак резко выросли после родов

Ксения Собчак
 

Ксения Собчак. Фото: Sputnik/Scanpix

Ведущей надо зарабатывать на пеленки и подгузники. Вот и вертится как белка в колесе.

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Телеведущая Ксения Собчак родила менее двух месяцев назад, а уже вышла на работу. Правда, после родов у Собчак появились дополнительные требования к заказчикам ее блистательного конферанса.

«В помещении должно быть не более 20 градусов, также во всех комнатах обязательно наличие форточек.

В еде Ксюша предпочитает куриный бульон, драники со сметаной или овощные салаты, но только без лука», – пояснил ее директор.

Выросли у нее и финансовые аппетиты.

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«Полгода назад брала за ведение мероприятия – примерно 35 тысяч евро. Сейчас она гонорары подняла. Территориально это в основном Москва. Но всегда важен вопрос цены –

если дадут сумму, от которой не сможет отказаться звезда, погрузится в самолет и полетит в регионы страны.

Оставит малыша с бабушкой и уедет, ребенку на памперсы деньги привезет», – цитирует директора концертного отдела компании «Кремль концерт», промоутера с 20-летним стажем Сергея Лаврова портал wday.ru.

Фото из Instagram:

Как сообщалось ранее, Ксения Собчак – человек не самый бедный. Примерная стоимость всех ее квартир и домов достигает полмиллиарда рублей (примерно 7 853 214 евро).

После новогодних праздников состояние телеведущей серьезно увеличится: за десять корпоративов она получит около 17 миллионов рублей

(примерно 267 тысяч евро).

Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак

Фото: Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак16

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